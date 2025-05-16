المحكمة الجنائية الدولية: "المدعي العام كريم خان في إجازة إدارية بسبب "سوء سلوك جنسي"

قالت مصادر بالمحكمة الجنائية الدولية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن "المدعي العام للمحكمة كريم خان تنحى مؤقتا عن منصبه مع اقتراب تحقيق يجريه محققو الأمم المتحدة في مزاعم سوء السلوك الجنسي من نهايته"، وقال مصدر في مكتب المدعي العام إنه "من المتوقع صدور بيان في وقت لاحق من اليوم يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية".

ويأتي هذا الانسحاب في وقت حرج بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل حاليا مع العديد من القضايا ذات الأهمية الدولية العالية. ويواجه خان، الذي يشغل منصب المدعي العام منذ عام 2021، اتهامات بسوء السلوك الجنسي، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي شامل.

وتضع هذه القضية المحكمة الجنائية الدولية في موقف حساس، حيث يخضع المدعي العام للمحكمة للتحقيق بتهمة السلوك غير اللائق. ومن المتوقع أن يحدد الاستنتاج الوشيك للتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة مستقبل خان المهني على رأس هذه المؤسسة القضائية الدولية الكبرى. وتسمح الإجازة الإدارية لخان بالتنحي مؤقتًا بينما يقوم المحققون بوضع اللمسات الأخيرة على نتائجهم.