الشرطة الإسرائيلية تحبط محاولة تنفيذ هجومات على يد مقدسيين ينتمون لداعش

أحبطت الوحدة المركزية لشرطة منطقة القدس وجهاز الأمن العام هجمات خطط لها شابان من القدس الشرقية يدعمان تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش").

ويفيد بيان الشرطة أن "الاثنين خططا لتحضير عبوات ناسفة وإطلاق النار على مركز للشرطة وعلى منطقة ملعب تيدي في القدس. تعاون الاثنان مع شخص ثالث قام بإرشادهما وإقناعهما بالذهاب إلى تدريب إرهابي في الخارج من أجل التدريب وتعزيز النشاط الإرهابي في إسرائيل والخارج"، لكن الشرطة والشاباك كشفتا عن نواياهما واعتقلتهما قبل أن يتمكنا من تنفيذ مخططهما.

Oren Ben Hakoon / Flash90

يذكر أن التحقيق بدأ قبل شهر، بتوجيه من الشاباك، حيث اعتقل محققو قسم شرطة القدس ثلاثة من سكان القدس الشرقية في العشرينات من أعمارهم.