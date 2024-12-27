اليمن: ضربات أمريكية تستهدف مطار صنعاء والفرقة الأولى ومعسكر الصيانة في صنعاء عقب العملية الإسرائيلية

اتهمت جماعة الحوثي واشنطن ولندن بالمسؤولية عن الضربة الجديدة على صنعاء، مساء اليوم الجمعة، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين على أن"الغارات التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء".

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وكانت تتقارير أولية، قد ذكرت أن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء، مساء اليوم الجمعة، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، فيما ذكرت القناة الإسرائيلية(12) أن "التقييمات في إسرائيل تشير إلى أن الحملة ضد الحوثيين ستستمر لأسابيع"، مشيرة إلى أن"القصف على صنعاء على الأرجح نفذه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".

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وفي السياق أكدت مصادر مطلعة على أن"الغارات على صنعاء استهدفت ورش تصنيع أسلحة للحوثيين"، وتحدثت مصادر محلية عن أن الغارة "استهدفت مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا وسط صنعاء".

أمن جهة أخرى أعادت قوات الجيش الإسرائيلية تصنيف مواجهتها مع الحوثيين في اليمن على أنها "حملة عسكرية"، مما يشير إلى تكثيف كبير للعمليات ضد الجماعة التي يُنظر إليها على أنها آخر وكيل نشط لإيران ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن “الحوثيين يشكلون تهديدا حقيقيا وملموسا لأمن الإسرائيليين”، مضيفا أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي بعد نجاحات عسكرية ضد حزب الله في لبنان وانهيار نظام الأسد في سوريا. وتشير مصادر عسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط "لسلسلة من العمليات الهجومية تتجاوز نطاق الغارات الجوية"، على الرغم من التحدي اللوجستي الذي تمثله مسافة 2000 كيلومتر.

واستهدفت العملية الأخيرة، التي أطلق عليها اسم “أصوات الكرم”، مطار صنعاء وميناء الحديدة. وحذر قائد القوات الجوية الجنرال تومر بار قائلا: “لقد أظهرنا للتو قدراتنا بشكل ملموس، ونحن قادرون على فعل أكثر من ذلك بكثير”.

ورداً على ذلك، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل، اعترضه نظام ثاد الأمريكي الذي تم نشره مؤخراً. وتسعى إسرائيل أيضًا للحصول على دعم من الولايات المتحدة ودول أخرى لزيادة الضغط على الحوثيين، وتقترح عمليات هجومية مشتركة.

وكانت جماعة الحوثي، قد أقرت "بتكبّد موانئ الحديدة خسائر فادحة تقدر بأكثر من 313 مليون دولار، نتيجة غارات نفذتها إسرائيل في 3 هجمات متفرقة منذ يوليو/تموز المنصرم، واستهدفت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".