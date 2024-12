اليمن: ضربات أمريكية تستهدف مطار صنعاء والفرقة الأولى ومعسكر الصيانة في صنعاء عقب العملية الإسرائيلية

اتهمت جماعة الحوثي واشنطن ولندن بالمسؤولية عن الضربة الجديدة على صنعاء، مساء اليوم الجمعة، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين على أن"الغارات التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء".

https://x.com/i/web/status/1872709474110324921