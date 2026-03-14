في السنوات الأخيرة أصبحت المواقع في نطنز، أصفهان وفوردو الأسماء الأكثر ارتباطاً ببرنامج إيران النووي. ولكن بعد عملية "وثبة الأسد" يبرز مرة أخرى موقع آخر يُعتبر غامضاً بشكل خاص - "جبل الفأس" أو "جبل بيكاكس"، Pickaxe Mountain.

الموقع يقع بالقرب من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، ولكن خلافًا لمنشآت أخرى، فهو محفور عميقًا داخل جبل من الغرانيت. حسب التقديرات، المنشأة تقع على عمق يتراوح بين 80 إلى 100 متر داخل الصخر، وهو عمق يهدف إلى جعل ضربها أمرًا بالغ الصعوبة حتى باستخدام قنابل خارقة للتحصينات المتقدمة.

على مدى سنوات تم بناء البرنامج النووي الإيراني على افتراض أن الولايات المتحدة أو إسرائيل قد تستخدمان أسلحة ثقيلة خارقة الحصون، مثل قنبلة GBU-57 Massive Ordnance Penetrator التي تمتلكها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بنية "جبل بيكاكس" قد تعيق حتى سلاحاً كهذا.

خلال العام الماضي، تم رصد نشاط مكثف بشكل خاص في الموقع. أشارت صور الأقمار الصناعية إلى صبّ خرسانة جديدة وإعادة تعبئة الصخور فوق مداخل الأنفاق - وهي خطوة تهدف، حسب التقديرات، إلى منع احتمال انهيار المداخل نتيجة لهجمات جوية.

على الرغم من المعلومات التي جُمعت، لا يزال الهدف الدقيق للمنشأة لغزًا. في البداية قدّر الخبراء أنها مخصصة لتركيب أجهزة الطرد المركزي، لكن نطاق الحفريات الهائل والبنية المعقدة للمنشأة يشيران إلى أنه من المحتمل أن يكون المشروع أكبر بكثير.

مراسل قناتنا العبرية عميئيل يَرحي أفاد في وقت سابق أن أحد أسباب توقيت الهجوم الإسرائيلي ضد إيران كان مشروعاً إيرانياً متقدماً، حيث كان من الممكن أن يؤدي إكماله إلى تعقيد القدرة على تنفيذ هجوم مستقبلي بشكل كبير.

في مثل هذا الوضع تثار مسألة استراتيجية معقدة: إذا كان الهجوم الجوي سيجد صعوبة في تدمير المنشأة - فهل ستكون الخيار الوحيد هو عملية برية؟

في إسرائيل والولايات المتحدة يؤكدون أن هدف الحملة هو منع إيران من امتلاك برنامج نووي ويورانيوم مخصب. من أجل تحقيق هذا الهدف، يقدّر مسؤولون أمنيون أن "جبل بيكاكس" سيصبح في النهاية هدفاً مركزياً أيضاً.