إسرائيل وأذربيجان تحتفلان بمرور 30 ​​عامًا على العلاقات الوثيقة بينهما

قبل ثلاثين عامًا، عقد الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف اجتماعًا طويلاً منفردًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في نيويورك. ناقشا الدعم المتبادل - كانت أذربيجان بحاجة إلى التقنيات الإسرائيلية لحماية نفسها من التهديدات العسكرية، وكانت إسرائيل بحاجة إلى النفط. ومنذ ذلك الحين، ازدهرت العلاقة. أصبحت أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة الشيعية واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل.

وقال مدير الأبحاث في مؤسسة الحقيقة في الشرق الأوسط (EMET) جوزيف إبستاين، ، "أذربيجان أقرب إلى إسرائيل من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة. ولكن على عكس واشنطن، لم تضغط باكو أو تهدد القدس أبدًا بشأن صراعها مع الفلسطينيين أو أي شيء آخر"، وتايع"لقد ظلت أذربيجان متمسكة بإسرائيل حتى مع تحول العديد من شركائها الغربيين ضدها بسبب الحرب في غزة"وأضاف "بينما تتراجع دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن فرض حظر على الأسلحة ضد الدولة اليهودية، لم تزيد أذربيجان من صادراتها من الطاقة إلى إسرائيل إلا منذ السابع من أكتوبر والحرب متعددة الجبهات التي تلت ذلك".

يتجاوز التعاون الإسرائيلي الأذربيجاني التعاون ضد إيران. تعمل الدولتان بشكل وثيق في قطاعات الطاقة والدفاع والعلوم والزراعة. تزود أذربيجان إسرائيل بـ 50٪ من احتياجاتها من النفط. بدورها تزود إسرائيل أذربيجان بنحو 70٪ من وارداتها من الأسلحة.

لم تفلت هذه العلاقات من انتباه خبراء مثل البروفيسور زئيف خانين والنقيب (احتياط) أليكس جرينبرج، الذي قام مؤخرًا بتحليل الصداقة الطويلة والمستقرة بين أذربيجان وإسرائيل لصالح مركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية. ووفقًا لخانين وجرينبرج، يجب على الرئيس القادم دونالد ترامب أن ينظر إلى علاقة أذربيجان بإسرائيل كدليل على فائدتها للمصالح الأمريكية. سلط التحليل الضوء على موقف أذربيجان المناهض لإيران، ومكانتها كدولة رئيسية في الممر الأوسط وإمدادات الطاقة البديلة الحيوية لأوروبا مع فطام القارة عن الغاز الروسي.

يقول إبستاين: "يمكن بسهولة جلب نفس الفوائد التي تجلبها أذربيجان لإسرائيل على نطاق أوسع بكثير إلى الولايات المتحدة". ولكن استغلال هذه الفرصة يتطلب تحولاً في السياسة من جانب الإدارة".

والواقع أن الإدارات الأميركية السابقة كانت تعطي الأولوية في كثير من الأحيان للقضية الأرمنية على حساب العلاقات الطيبة مع أذربيجان، ويرجع هذا جزئياً إلى الضغوط الداخلية من جانب الشتات الأرمني النشط سياسياً للغاية. ومع ذلك، ومع اقتراب الصراع بين أذربيجان وأرمينيا على ما يبدو من نهايته، فقد يتغير هذا، وخاصة بالنظر إلى ميل ترامب إلى الانفصال عن مؤسسة السياسة الخارجية.

ويقول غرينبرغ: "تريد الحكومتان الأذربيجانية والأرمنية إنهاء هذا الفصل والتركيز على التكامل الإقليمي وتحسين العلاقات مع الغرب، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة. وأسرع طريق إلى ذلك هو إنهاء الصراع"، وتابع "ترى أذربيجان روسيا وإيران على حقيقتهما ــ إمبراطوريتان عدوانيتان ووحدويتان قادرتان على ابتلاعها لو استطاعتا. ولهذا السبب فإنها ستستفيد كثيرا من العلاقات الجيدة مع الغرب". والفوائد متبادلة. فالممر الأوسط يوفر ممرا رئيسيا للعبور من آسيا إلى أوروبا، متجاوزا روسيا وإيران. وتشكل مثل هذه الممرات أهمية حيوية للتجارة العالمية، حيث تعمل الصراعات مثل الحرب في أوكرانيا والهجمات التي يشنها الحوثيون على إغلاق شرايين تجارية رئيسية. ومع استمرار روسيا في تهديد البر الرئيسي الأوروبي، فإن أذربيجان قد تقدم ليس فقط نفطها وغازها، بل وأيضا احتياطيات غير مستغلة من تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان.

ولكن مثل هذا التحول في السياسة قد يثير استياء جيران أذربيجان الشماليين والجنوبيين ــ روسيا وإيران. فمنذ استقلالها، عملت باكو على موازنة علاقاتها مع إمبراطوريتين تعتبرانها جزءاً من مجال نفوذها. ولكن الأمة القوقازية الصغيرة لا تخشى طبيعة البلدين.