مجلس الشيوخ الأميركي يزيل اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة"

في قرار تاريخي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، شطب اسم سوريا من قائمة البلدان المارقة، والتي وفق التصنيف لا يُسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية"، وفق ما ذكر بيان للبيت الأبيض.

وتترتب على التصنيف عقوبات أخرى من ضمنها قيود على المساعدات الخارجية الأميركية وحظر على صادرات الدفاع وضوابط على صادرات المواد التي تصلح للاستخدام المدني والعسكري على السواء، فضلا عن قيود مالية متنوعة.

يشار إلى أن سوريا مصنفة "دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية منذ عام 1979 وتم بحسبه فرض قيود على المساعدات الخارجية وعلى صادرات ومبيعات الدفاع فضلا عن القيود المالية.

