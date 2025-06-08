مجلس الشيوخ الأميركي يزيل اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة"

في قرار تاريخي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، شطب اسم سوريا من قائمة البلدان المارقة، والتي وفق التصنيف لا يُسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية"، وفق ما ذكر بيان للبيت الأبيض.

وتترتب على التصنيف عقوبات أخرى من ضمنها قيود على المساعدات الخارجية الأميركية وحظر على صادرات الدفاع وضوابط على صادرات المواد التي تصلح للاستخدام المدني والعسكري على السواء، فضلا عن قيود مالية متنوعة.

يشار إلى أن سوريا مصنفة "دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية منذ عام 1979 وتم بحسبه فرض قيود على المساعدات الخارجية وعلى صادرات ومبيعات الدفاع فضلا عن القيود المالية.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تندرج في سياق التطورات الأخيرة على مستوى شرعنة حكم أحمد الشرع من قبل السياسة الخارجية الأميركية بقيادة دونالد ترامب الذي كشفت تقارير عن رغبته في "إقامة قاعدة عسكرية ثابتة على الأراضي السورية، وهو ما ستشهده البلاد لأول مرة في تاريخها - وجود قاعدة رسمية للولايات المتحدة بموافقة الحكومة السورية. ووفقا للتسريبات فستقام القاعدة في التنف، لان التنف قاعدة أساسية بالفعل على الحدود السورية العراقية، في الصحراء السورية".