الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول "صمود" المتجه لغزة

أنهى الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس خلال يوم الغفران، عملية السيطرة على سفن أسطول "صمود" الذي ضم نحو 50 زورقًا. العملية جرت ليل أمس من دون تسجيل إصابات. جميع المشاركين في المَسيرة البحرية اعتُقلوا ونُقلوا إلى ميناء أشدود للتحقيق، ومن المقرَّر أن يُرحَّلوا لاحقًا إلى بلدانهم.

وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في بيان: "أنه لم تتمكّن أيٌّ من السفن من اختراق الحصار البحري أو دخول منطقة القتال. جميع الركاب في حالة صحية جيدة وسيُعادون إلى أوروبا. بقي زورق واحد بعيدًا، وإذا حاول الاقتراب فسيُمنع أيضًا من خرق الحصار".

في حوالي الساعة 23:00 من ليلة أمس، سيطر مقاتلو الكوماندوز البحري (شاييطت 13) وسلاح البحرية على ست سفن كبرى قادت الأسطول نحو غزة: "سيروس"، "ألما"، "سبيكتر"، "هوغا"، "أدرا"، و"دير ياسين". على متن سفينة "ألما" كانت الناشطة البيئية المؤيدة للفلسطينيين غريتا تونبرغ.

AP

ردود دولية على السيطرة على الأسطول

من جانبها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن أملها في "حلّ الموقف بأمان ووفقًا للقانون الدولي، مع احترام حقوق جميع من كانوا على متن السفن". وأضافت أن المساعدات التي حملها الأسطول يجب أن تُسلَّم فورًا للمنظمات الإنسانية، ودعت إسرائيل إلى "رفع القيود فورًا ودون شروط عن إدخال المساعدات للسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير الغذاء والدواء والمواد الأساسية لسكان غزة".

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو كتب في منصة X: "إذا كان هذا الخبر صحيحًا، فهو جريمة دولية جديدة لنتنياهو".

انضم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى الإدانات قائلاً إن إسرائيل "بمنعها مهمة إنسانية أظهرت استخفافًا كاملًا ليس فقط بحقوق الشعب الفلسطيني بل أيضًا بضمير الإنسانية جمعاء. الأسطول جسّد التضامن والرحمة والأمل لتخفيف المعاناة تحت الحصار".

كما أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أدان بشدة العملية واعتبرها "انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي وتفاقمًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك خطر المجاعة". وقال إنها "إساءة بالغة لروح التضامن العالمي الساعي لتخفيف المعاناة في غزة وتعزيز السلام".

وأعلن في ايطاليا اتحاد العمال العام (CGIL) عن إضراب عام يوم الجمعة احتجاجًا على العملية الإسرائيلية ضد الأسطول، وذلك تضامنًا مع المشاركين ومن بينهم وفد إيطالي. نقابات عمالية أخرى انضمّت إلى الدعوة.