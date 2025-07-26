نقرير:"مسؤولون سوريون اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد

اللقاء ضمّ وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة، مع الجانب الإسرائيلي ، يهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر الماضي".

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
اشتباكات وأعمال شغب في مدينة السويداء جنوب سوريا 14/07/2025
اشتباكات وأعمال شغب في مدينة السويداء جنوب سوريا 14/07/2025Bakr ALkasem / AFP

قد يعجبك أيضًا -

قال مصدر دبلوماسي سوري، وصفته قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، إن "مسؤولين سوريين اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد"، وأشارول إلى أن"اللقاء الذي جرى بوساطة أميركية، تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في جنوب سوريا، لافتاً إلى أنه "لم يسفر عن أي اتفاقيات نهائية"، حسبما نقلت القناة السورية.

Video poster
احتجاجات واسعة في بلدة الكرمل شمال إسرائيل تضامنا مع أهالي السويداء

وأضاف المصدر الدبلوماسي السوري، أن اللقاء الذي ضمّ وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة، مع الجانب الإسرائيلي كان "عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول المنصرم".

Video poster
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إرسال معدات طبية وأدوية لدعم مستشفى السويداء في سوريا

وشدّد الوفد السوري خلال اللقاء، على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية، مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة، وفق ما نقلته "الإخبارية" السورية عن المصدر.

ونقلت القناة الحكومية السورية، عن المصدر قوله، إنه "تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جدياً إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون اليوم إلى الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد". وقال المصدر، إن "الوفد رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات