نقرير:"مسؤولون سوريون اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد

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قال مصدر دبلوماسي سوري، وصفته قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، إن "مسؤولين سوريين اجتمعوا في باريس بمسؤولين إسرائيليين، لبحث احتواء التصعيد"، وأشارول إلى أن"اللقاء الذي جرى بوساطة أميركية، تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في جنوب سوريا، لافتاً إلى أنه "لم يسفر عن أي اتفاقيات نهائية"، حسبما نقلت القناة السورية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي السوري، أن اللقاء الذي ضمّ وفداً من وزارة الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة، مع الجانب الإسرائيلي كان "عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول المنصرم".

وشدّد الوفد السوري خلال اللقاء، على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية، مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة، وفق ما نقلته "الإخبارية" السورية عن المصدر.

ونقلت القناة الحكومية السورية، عن المصدر قوله، إنه "تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جدياً إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون اليوم إلى الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد". وقال المصدر، إن "الوفد رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية".