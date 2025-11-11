ماكرون يعلن عن مؤتمر دولي لتأسيس الدولة الفلسطينية بالشراكة مع السلطة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستنظم مؤتمرًا دوليًا مشتركًا مع السلطة الفلسطينية، بهدف وضع أسس عملية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في باريس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، الذي أكد من جانبه أنه سيجري انتخابات عامة بعد انتهاء الحرب، تمهيدًا لوضع دستور جديد للدولة الفلسطينية المقبلة.

وخلال كلمته، أدان عباس هجوم 7 أكتوبر ووصفه بأنه "مأساة إنسانية"، مؤكدًا أن الفلسطينيين يسعون إلى "دولة ديمقراطية غير مسلحة، تحكمها سيادة القانون والعدالة".

وأضاف أبو مازن:"نحن مستعدون للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام، وندعو جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد إلى القيام بذلك".

وفي رسالة وجهها إلى الشعب الإسرائيلي، شدد رئيس السلطة على أن "المستقبل في السلام لا في الحرب"، موضحًا أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، عبر حل الدولتين.

كما أكد أن جميع مؤسسات الإدارة الانتقالية في قطاع غزة ستكون تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المعابر الحدودية وملفات الأمن المدني.