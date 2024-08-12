تقرير: طهران أبلغت جيرانها - "اعتراض الرد ضد إسرائيل يعتبر بمثابة هجوم على إيران" وتفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية

أفاد تقرير نشرته قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية اليوم (الاثنين)، أن مسؤولا كبيرا في طهران قدم تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. كما وردت أنباء عن رسالة غير عادية أرسلتها طهران إلى جيرانها في أعقاب رد الفعل المتوقع ضد إسرائيل.

وبحسب التقرير، نفى المصدر التقارير السابقة التي تفيد بأن اغتيال هنية نفذ عن طريق عبوات ناسفة وضعت في غرفته، وأكد أنه لم يكن هناك أي اختراق استخباراتي داخلي، لذلك لم يتم اعتقال أي إيراني عقب عملية الاغتيال.

كما زعم المصدر أن عملية الاغتيال تمت باستخدام صاروخ يمتلك رأسا حربيا قوي يتكون هيكله العظمي من مواد غير معدنية. كما أوضح المصدر أن هذا الصاروخ أُطلق من دولة مجاورة لإيران، وذكر أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة ما إذا كانت حكومة تلك الدولة على علم بإطلاق الصاروخ من أجوائها.

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إضافة الى ذلك، ذكر هذا المصدر أن طهران تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة والمساعدة في جمع المعلومات والتخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال. كما أكد المصدر أن إيران أبلغت الدول العربية أنها إذا شاركت في اعتراض الرد الإيراني، فإن طهران ستعتبر ذلك مشاركة في الهجوم عليهم.