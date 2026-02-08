"مطر من الصواريخ" على هرتسليا وتل أبيب: إيران في دعاية جديدة

بعد يومين من جولة المحادثات مع الولايات المتحدة، نُشرت اليوم (الأحد) في الشوارع الرئيسية بساحة "فلسطين" بطهران لافتة دعائية تتضمن تهديدات بشن هجوم ضد أهداف في إسرائيل، من بينها مطار بن غوريون ومدن مركزية مثل هرتسليا، تل أبيب وبني براك. وقد كُتب على اللافتة باللغة العبرية: "أمام وابل من الصواريخ، هذه منطقة صغيرة!"، وبالإنجليزية: "You start - we finish it".

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تطرق لأول مرة في الليلة بين الجمعة والسبت إلى محادثات التفاوض، وقال إن إيران "تريد صفقة ونحن نستطيع التوصل إلى صفقة". وأضاف أيضًا: "كانت لدينا محادثات جيدة. سنلتقي بهم مرة أخرى في بداية الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من الإصرار الإيراني، شدد ترامب على أنه "لن يكون لديهم سلاح نووي". كما وقع أمرًا رئاسيًا بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تقيم علاقات تجارية مع إيران.

جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عُقدت في عاصمة عمان، مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عراقجي بعد المحادثات إن "الأجواء كانت إيجابية، وهناك اتفاق على استمرار المحادثات". ومع ذلك، أصر على أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل بأي حال من الأحوال عن برنامجها النووي، حتى لو كان معنى ذلك الحرب.

وفي هذا السياق، قام المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، يوم السبت، بزيارة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" المتمركزة في خليج عمان، وذلك بحسب مسؤول أمريكي رفيع ومصدرين إقليميين مطلعين على الموضوع.

وفقًا للمصادر، فيتكوف وكوشنر دُعيا لزيارة حاملة الطائرات، التي تُعتبر رأس الحربة لمجموعة الضربة الأمريكية في الشرق الأوسط، من قبل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر. كان هدف الرحلة هو التعبير عن الشكر للجنود الأمريكيين في المنطقة.