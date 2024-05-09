تقرير: الغارة المنسوبة لإسرائيل في سوريا استهدفت معسكرا ومبنى لحركة النجباء العراقية في دمشق

`أفادت مصادر سورية إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مبنى جنوب دمشق في سوريا من جهة الجولان، وقال إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت جزءا من الصواريخ وأدى الهجوم الى قتلى وأضرار دون توضيح لحجم الأضرار وعدد القتلى. وقالت وزارة الدفاع السورية أن الهجوم وقع الساعة الثالثة فجراء واستهدف أحد الأبنية في دمشق.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي معسكر تدريبات ومقر لحركة "النجباء" وهي مجموعة مسلحة عراقية شيعية موالية لإيران وتنشط في العراق وسوريا، ووفقا للنشر استهدف القصف مقر الحركة بالقرب من الجسر الرابع على طريق المطار جنوب دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "حركة النجباء العراقية تعتبر أهم أجنحة ايران داخل الأراضي السورية، وجرى استهداف مقر ثقافي ومعسكر تدريب تابع للحركة في محيط منطقة السيدة زينت جنوب دمشق"، ولفت الى أن الدفاعات السورية لم تنجح بالتصدي لهذه الصواريخ.

وأضاف عبد الرحمن أن "حركة النجباء العراقية انتقلت منذ الشهر الماضي في مقرات تابعة سابقا للحرس الثوري والتي سلمت لها ولحزب الله، الحركة باتت في مرمى الصواريخ الإسرائيلية". وقال إن "الضربة ألحقت أضرارا مادية وأدت الى تدمير المعسكر وتدمير مبنى وهناك إصابات من أعضاء الحركة ولا معلومات حتى الآن عن قتلى".

ويشار إلى أن الحركة الموالية لإيران تنشط في سوريا منذ عام 2013، لكن لم يتم الإعلان عن أي عملية نوعية لها، أو مناطق انتشارها، رغم تبني الحركة هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ الـ17 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتبنيها هجمات قالت إنها استهدفت ايلات جنوب إسرائيل.