في ظل تصعيد ميداني في سوريا: الجيش يعلن حي الشيخ مقصود في حلب منطقة عسكرية مغلقة

في ظل تصعيد ميداني في سوريا فرض الجيش السوري، اليوم الجمعة، حظر تجول، واعتبر حي الشيخ مقصود في مدينة حلب منطقة عسكرية مغلقة"، يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين، ومنع استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية، وسط اتهامات من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحاولات توغل وقصف مكثف من قبل فصائل تابعة للحكومة.

وقال وزارة الدفاع السورية، في بيان، إن "تحركات الجيش في حي الشيخ مقصود تأتي ضمن إجراءات تهدف إلى حماية المدنيين ومنع استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية"، مشيراً إلى أنه "منح المهل، وفتح الممرات الآمنة يجري بالتوازي مع جهود بسط الأمن، ودعم قوى إنفاذ القانون"، وأضافت "ما يقوم به الجيش السوري من منح مهل متكررة، وعدم التعجّل في دخول الأحياء، وفتح ممرات آمنة تضمن خروج الأهالي بعيداً عن أي أخطار محتملة، يأتي في إطار الحرص على سلامة المدنيين، ومنع استخدامهم كوسيلة ضغط أو كدروع بشرية من قبل المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم قسد".

وأكدت الوزارة على أنه "بالتوازي مع ذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن قوات الجيش السوري، وبالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية المختصة، رصدت وجود مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود، تضم عناصر خارجة عن القانون، من بينها فلول للنظام السابق، وعناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى عناصر أجنبية". وأشارت إلى أن "تحرك الجيش يأتي في سياق دعم قوى الأمن الداخلي ووحدات إنفاذ القانون، بهدف بسط الأمن، وإعادة الحياة الطبيعية، وعودة عمل مؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار الحي واندماجه الكامل ضمن النسيج الطبيعي لمدينة حلب".

وكان التلفزيون السوري ذكر في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الجيش منح قوات ’قسد’ مهلة جديدة لإجلاء عناصرها من حي الشيخ مقصود في حلب، فيما دعت هيئة عمليات الجيش السوري عناصر ’قسد’ إلى إلقاء السلاح، مؤكدة أن قوات الجيش ستعمل على تأمينهم".

