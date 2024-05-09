تعثر المحادثات في القاهرة بسبب العمليات العسكرية في رفح: الوفد الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية يغادران

غادر الوفد الإسرائيلي ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، القاهرة بعد تعثر محادثات السلام مع حماس، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى "بوليتيكو". السبب وراء هذا التعثر يُعزى، بين أمور أخرى، إلى القتال الجاري في شرق رفح، الأمر الذي دفع حماس لمغادرة طاولة المفاوضات.

على الرغم من التوقف المفاجئ، لا تزال هناك بوادر على أن المحادثات لم تنهار تمامًا. مصادر مطلعة أشارت إلى استمرار الجهود الدبلوماسية في الدوحة، قطر، حيث يتواجد أفراد من الولايات المتحدة لمراقبة الوضع والتواصل مع الأطراف المعنية.

وفقاً لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن المفاوضات توقفت بسبب الغضب الناتج عن عملية عسكرية محدودة نفذها الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، مما أثار غضب الوسطاء المصريين وأعضاء وفد حماس. رغم هذا، يُعتقد أن توقف المحادثات مؤقت وليس دليلاً على فشلها.

في هذا السياق، ذكر بيل بيرنز أن المفاوضات قد تحقق تقدماً ملحوظاً قبل الانقطاع، محاولًا إقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم رفض العرض الذي قدمته حماس. وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جابر، دعا إلى جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع والتصويت على الإلغاء الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تدعم فترة هدنة لستة أسابيع وتعمل على تضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس. كما أوضح أن واشنطن تواصل المحادثات لتحقيق اتفاق، مشيرًا إلى أن الطرفين بحاجة إلى "قيادة وشجاعة أخلاقية" لقبول الصفقة المقترحة.