إسرائيل توبخ نائب السفير التركي ردًا على تصريحات أردوغان

في خطوة تعكس التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستدعاء نائب السفير التركي في إسرائيل لجلسة توبيخ رسمية. القرار يأتي في سياق رد إسرائيلي على سلسلة من التصريحات النارية التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي شملت تهديدات مباشرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقارنات جدلية له بزعماء النازية.

خلال فترة الحرب في غزة، وجه أردوغان انتقادات لاذعة نحو إسرائيل، مشبهًا نتنياهو بأدولف هتلر وأخرين من زعماء النازية، بسبب العمليات الإسرائيلية في القطاع. في خطاب أخير، ذهب أردوغان إلى حد التهديد بـ"إرسال نتنياهو إلى الله"، مما أثار ردود فعل شديدة من جانب إسرائيل.

ردًا على ذلك، شدد وزير الخارجية كاتس على عدم قبول إسرائيل لمثل هذه التصريحات، موجهًا كلمات قاسية تجاه الرئيس التركي، متهمًا إياه بدعم "حارقي الأطفال والقتلة والمغتصبين" في إشارة إلى حركة حماس. كما وجه كاتس انتقادًا لموقف تركيا الداعم لحماس، والتي تصفها أنقرة بأنها ليست منظمة إرهابية.

الأزمة بين البلدين تتجذر أكثر فأكثر، حيث سبق وأن أعلنت تركيا عن عودة سفيرها لدى إسرائيل إلى أنقرة لإجراء مشاورات على خلفية الأحداث في غزة. وتأتي الآن خطوة استدعاء نائب السفير التركي كدلالة على استمرار الخلاف العميق بين الدولتين حول سياسات إسرائيل في القطاع ودعم تركيا لحماس.

التصريحات المتبادلة تسلط الضوء على تعقيد العلاقات الدولية في المنطقة، وتشير إلى احتمال استمرار التوترات بين الدولتين لفترة طويلة.