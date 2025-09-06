انهيار المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية والحكومة المولدوفية، وتحويل الرحلة إلى أومان عبر رومانيا

قد يعجبك أيضًا -

في ختام مناقشات مطولة بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المولدوفية، والتي أُجريت عبر وزارة الخارجية، انهارت المحادثات التي كانت تهدف إلى تنظيم مرور عشرات الآلاف من المؤمنين عبر مولدوفا في طريقهم إلى أومان مع نهاية الأسبوع. وبدلاً من ذلك، تُجري إسرائيل الآن محادثات مع الحكومة الرومانية - التي قد تُمدد الرحلة وتُؤخر المصلين. علمت i24NEWS بذلك مساء اليوم السبت.

في صميم التفاهمات التي وُضعت مع مولدوفا - كما نُشر في i24NEWS - كان هناك تخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين شيكل لإنشاء محطة خاصة في مطار كيشيناو (8 ملايين شيكل)، إلى جانب تمويل المترجمين الفوريين، وأفراد الشرطة الإسرائيلية، واللافتات باللغة العبرية، والطعام، والمعدات للمسافرين. تم تأمين الميزانية من قِبل ست وزارات حكومية - بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة النقب والجليل - حيث وقّع المديرون العامون للوزارات وثيقة مشتركة تنص على أن "الرحلة تُقام في إطار تقليد روحي هام، وأن الوصول إلى أومان خلال هذه الفترة جزء أساسي وفريد ​​من حياة الكثيرين".

مع ذلك، في الأيام الأخيرة، طرحت الحكومة المولدوفية مطالب إضافية - بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساباتها خلال يومين - مما أدى إلى انهيار الاتفاق. في إسرائيل، توقفت المحادثات، حتى بعد أن حاولت مولدوفا استئناف المفاوضات، بل واستعانت بالسفير الأمريكي في البلاد للتوسط. البديل الناشئ هو العبور عبر رومانيا. ووفقًا للتقديرات، يعني هذا أن الرحلة ستصبح أكثر تكلفة وأطول - من رحلة تستغرق 10 ساعات بالسيارة من مولدوفا إلى أومان، إلى حوالي 20 ساعة من معبر الحدود الرومانية، دون احتساب فترات الانتظار المتوقعة عند المعابر المزدحمة.