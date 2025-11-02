اجتماع طارئ في إسطنبول لبحث نشر قوات دولية في غزة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الاجتماع الذي دعت إليه تركيا في إسطنبول يهدف إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع الموافقة على نشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، إضافةً إلى حثّ واشنطن على مواصلة الضغط على حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإزالة العقبات التي تعيق تنفيذ الاتفاق.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية–الإسلامية، الذين سبق أن التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن المباحثات ستركز على تعزيز الهدنة في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نشر قوة دولية، معربًا عن قلق بلاده من هشاشة التهدئة الحالية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن نتنياهو يرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية جديدة في القطاع، معتبرًا أنه يسعى إلى تأزيم الوضع وإعادة ترتيب المشهد السياسي داخل إسرائيل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول القوة الدولية المقترحة، حيث يعارض نتنياهو أي دور تركي في غزة، وهو موقف يحظى بدعم أميركي.

