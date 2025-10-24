إسرائيل: كبوتس نير عوز يودع أرييه زلمانوفيتش الذي قُتل مختطفا عند حماس

نعى كيبوتس نير عوز، اليوم الجمعة، الفقيد أرييه (زلمان) زلمانوفيتش، أحد مؤسسيه، عن عمر ناهز 85 عامًا. اختُطف في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 وقُتل في الأسر بعد أكثر من عامين من المعاناة.

وُلد زلمان عام 1938 في حيفا، وهو الابن الوحيد لتسفي وأرمينا، وفقد والدته في السادسة من عمره قبل أن تربيته زوجة أبيه بكل حب. في الثالثة عشرة من عمره، انضم إلى حركة "هشومير هتسعير"، حيث التقى بمن سيصبحون رواد نير عوز. مع زوجته راعوث، أسس منزلًا هناك وربّى ابنيهما بوعز ويؤاف.

كان زلمان مزارعًا شغوفًا متخصصًا في القمح، وعمل طوال حياته في حقول الكيبوتس. حتى مع تقدّمه في السن، استمر في الذهاب إلى الجمعية التعاونية الزراعية (الجيداش) يوميًا مرتديًا بذلته الرسمية، مرتديًا كلونيت.

وفي السياق أشاد كيبوتس نير عوز بأن أرييه زلمانوفيتش كان متفانٍ في عمله وحبٍّ للأرض. وكما تقول الأغنية التي أُلقيت في جنازته:"ستحتضنني بنفس دافئ... أمنا الأرض".