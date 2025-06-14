كيف أقنع نتنياهو ترامب بالضربات الإسرائيلية على إيران؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، عن كواليس القرار الأمريكي بعدم معارضة الضربات الإسرائيلية على إيران، مشيرة إلى أن دونالد ترامب كان مترددًا في البداية، لكنه اقتنع في النهاية بفشل استراتيجيته الدبلوماسية.

يوم الأحد المنصرم، اجتمع دونالد ترامب بفريقه للأمن القومي في كامب ديفيد، وأخبرهم خلال نقاش حول الشرق الأوسط أنه أصبح "متشائمًا بشكل متزايد" بشأن استعداد طهران لقبول اتفاق، وفقًا لمصادر أمريكية. يُلقي هذا الكشف ضوءًا جديدًا على التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا التصعيد الكبير في الشرق الأوسط.

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وثم خطط الرئيس لإصدار أمر إلى بنيامين نتنياهو بتأجيل أي هجوم حتى انتهاء الجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وخلال محادثتهما، الاثنين المنصرم، طلب ترامب من نتنياهو "منح الدبلوماسية مع طهران مزيدًا من الوقت". لكن نتنياهو استمر في التعبير عن تحفظاته، مجادلًا بأن إيران لن تحترم الاتفاق الذي يسعى إليه ترامب، وأن على إسرائيل مواصلة استعداداتها لشن هجوم.

وجاءت نقطة التحول، الخميس المنصرم، خلال اجتماع جديد بين الزعيمين. ثم أبلغ نتنياهو ترامب أن اليوم يُمثل "نهاية مهلة الستين يومًا" الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق. وأعلن نتنياهو"لا يمكن لإسرائيل الانتظار أكثر من ذلك"، مشددًا على أن على الدولة اليهودية "الدفاع عن نفسها وتطبيق المهلة التي حددها ترامب بنفسه".

وفي مواجهة هذه الحجة القاطعة، رد ترامب بأن الولايات المتحدة "لن تقف في طريق" إسرائيل، وفقًا لمسؤولين في الإدارة. إلا أن الرئيس وضع شرطًا واحدًا حازمًا: ألا يُقدم الجيش الأمريكي "أي مساعدة في العمليات الهجومية".