حركة حماس تكثف استعداداتها لصفقة رهائن محتملة

تكثف حركة حماس استعداداتها لصفقة رهائن محتملة، حيث اتصلت بفصائل فلسطينية أخرى تحتجز رهائن لتحديد إحصاء دقيق للأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وتصر حماس على ضرورة وقف إطلاق النار لتحديد مكان جثث الرهائن المتوفين، وخاصة الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي. ووفقاً للمصادر المذكورة، لا تزال بعض الرفات غير قابلة للتعقب، ولا سيما رفات الرهائن الذين ماتوا مع خاطفيهم.

وتدعي حماس أنها تحمي "بدقة الضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى، الذين لن يتم إطلاق سراحهم إلا مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بأحكام طويلة، خارج إطار المرحلة الإنسانية الأولى".

وتستمر المناقشات بين حماس والفصائل المسلحة الأخرى حول الاقتراح المصري، مع نشوء إجماع على ضرورة وقف إطلاق النار على غرار ما حدث في لبنان، والذي يسمح بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي. ومن المتوقع أن ترد ردود إسرائيل وحماس على هذا الاقتراح، بدعم من الوسطاء والولايات المتحدة، بحلول منتصف الأسبوع الوشيك