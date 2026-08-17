أثار ملف السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا مخاوف حقوقية متزايدة، وسط تقارير عن وفيات داخل السجون، وظروف احتجاز قاسية، وشهادات عن التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب استمرار احتجاز أشخاص دون محاكمات أو معلومات واضحة بشأن أوضاعهم القانونية.

وبحسب حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان، توفي 76 معتقلاً تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية منذ سقوط النظام السابق، بينهم 61 حالة خلال عام 2025 و15 حالة خلال عام 2026.

ويقول المرصد إن الوصول إلى حصيلة شاملة لأعداد المعتقلين لا يزال صعباً، في ظل غياب قوائم رسمية معلنة بأسماء المحتجزين وأماكن وجودهم، واستمرار حالات الاعتقال التي يصفها بأنها تعسفية، فضلاً عن عدم وضوح الأساس القانوني لاستمرار احتجاز عدد من الأشخاص.

شهادات عن التعذيب والاكتظاظ وسوء المعاملة

ونقل المرصد شهادات عن معتقلين أُفرج عنهم من سجون في حماة والرقة ومناطق أخرى، تحدثوا فيها عن الاكتظاظ ونقص الطعام وتدهور الظروف الصحية والنفسية، إلى جانب ادعاءات بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال أحد المفرج عنهم من سجن حماة إن فترة احتجازه تركت آثاراً نفسية عميقة عليه، مشيراً إلى ما وصفه بنقص الطعام والاكتظاظ والتعامل القاسي داخل السجن.

كما تحدث مفرج عنه آخر عن معتقل لا تزال عائلته تبحث عن وسيلة لإخراجه، محذراً من تدهور وضعه النفسي إلى درجة قد تدفعه إلى محاولة الانتحار.

حالات صحية تثير القلق

وتزداد المخاوف في الحالات التي يعاني فيها المعتقلون من أمراض مزمنة أو أوضاع صحية خطيرة، في ظل صعوبة حصول عائلاتهم على معلومات حول حالتهم.

وبحسب شهادة أحد ذوي المعتقلين نقلها المرصد، نُقل شقيقه إلى المستشفى مرتين بسبب تدهور حالته الصحية، من دون أن تتمكن الأسرة من الاطلاع على تقريره الطبي أو معرفة تفاصيل وضعه.

كما أشار المرصد إلى حالة الشاب محمد حسام الدين غميرة، الذي توفي بعد دخوله العناية المركزة، وسط معلومات وشهادات تحدثت عن تعرضه للتعذيب وتدهور حالته الصحية، رغم الإبلاغ، وفق المرصد، عن إصابته بداء الناعور.

احتجاز دون محاكمة

ولا تقتصر المخاوف على ظروف السجون، إذ يثير استمرار احتجاز بعض الأشخاص دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة تساؤلات حول الأساس القانوني لقرارات التوقيف ومددها.

ويشير المرصد إلى أن الاشتباه أو توجيه اتهام غير مثبت لا ينبغي أن يتحول إلى احتجاز مفتوح، داعياً إلى احترام قرينة البراءة وضمان حق المحتجز في معرفة أسباب توقيفه، والاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع عائلته، والخضوع لمراجعة قضائية ضمن فترة زمنية محددة.

كما أثارت معلومات عن نقل محتجزين إلى مزارع ومنازل وفيلات جرى الاستيلاء عليها تساؤلات إضافية حول طبيعة هذه المواقع والجهات المشرفة عليها والأساس القانوني لاستخدامها كمراكز احتجاز.

مطالب برقابة مستقلة على السجون

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بفرض رقابة مستقلة على جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والسماح للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من ظروف المعتقلين وأوضاعهم الصحية والمعيشية.

كما دعا إلى تمكين عائلات المحتجزين من معرفة أماكن وجودهم ومصيرهم، والحصول على المعلومات والتقارير الطبية المتعلقة بهم، خصوصاً في حالات نقلهم إلى المستشفيات أو تعرضهم لأزمات صحية خطيرة.

ويضع هذا الملف الحكومة الانتقالية أمام اختبار يتعلق بمدى قدرتها على ضمان سيادة القانون داخل مؤسسات الاحتجاز، خصوصاً أن احترام حقوق المعتقلين ومنع التعذيب وسوء المعاملة يشكلان أحد أبرز مؤشرات الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية خلال المرحلة الانتقالية.