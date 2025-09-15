مناف طلاس يعود للواجهة.. العميد المنشق سيعود إلى دمشق بمشروع سياسي وعسكري جديد!

قد يعجبك أيضًا -

أثارت محاضرة العميد السوري المنشق مناف طلاس في كلية العلوم السياسية بباريس "سيانس بو"، ضجة كبيرة، حيث استعرض أمام عدد من أبناء وبنات الجالية السورية في فرنسا وعدد من الصحافيين الفرنسيين والاوروبيين مشروعه السياسي والعسكري والذي شمل المطالبة بإقامة جيش علماني غير فصائلي ، وإقامة دولة علمانية سورية لجميع السوريين، رافضا تقسيم سوريا الى دويلات.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قدم لنا مزيدا من المعلومات الهامة :"العميد مناف طلاس هو نجل وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، والذي اعتبر رفيق الدرس للرئيس السابق بشار الأسد، وكان كثيرون استغربوا انشقاقه في حينه، حيث عمل في المصالحات في الغوطة في بداية الأحداث، وبعدها لم يوافق على العملية العسكرية في الداخل السوري، انشق وتوجه إلى باريس وبقي فيها ملتزما الصمت ولم يتحرك هناك حتى يوم السبت، حيث ألقى محاضرة شغلت الشارع السوري والذي انقسم بين مؤيد ومعارض لمضمون معارضته.

المعارضون بدأوا اختلاق القصص حول العميد الذي ترك جميع المغريات التي قدمت له خلال السنوات الماضية وبقي في موقفه وموقعه.تحدث العميد طلاس عن الجيش، حيث طالب بأن يكون الجيش العربي السوري ، جيشا علمانيا وليس فصائليا جهاديا، وطالب ببناء جيش نظامي، كما تحدث عن المسار السياسي وتطبيق القرار 254 وهوالذي أقره مجلس الأمن، بأن الحديث عن مرحلة انتقالية، لا تتجاوز 18 شهرا، يكون خلالها تشكيل دستور وانتخابات واختيار رئيس جمهورية، ويكون الشعب السوري قادر على بناء دولته،

كما انتقد طلاس الشرع، حيث قال له بما معناه أنه يجب عليك ترك العقلية الفصائلية والدخول لعقلية بناء الدولة ، حيث اتهم الشرع بأنه لم يتمكن حتى اليوم من بناء دولة وأعرب عن استعداده في ختام المحاضرة للتعاون مع الشرع لبناء الدولة.

وعن عودته الى سوريا، قال إنها ستكون قريبة وإن عودته ستكون فاعلة ، ما يشير الى تغيير في الداخل السوري ، خاصة أن هناك حركات سياسية في سوريا، ونشير الى هيثم مناع والحركة الجديدة التي أعلن عنها، ويعتبر مناع من أشد المعارضين للنظام السابق، وهو يسعى الى دولة علمانية لجميع السوريين، وأشار طلاس الى نفس الأمر بأنه يريد دولة علمانية لجميع السوريين ولا يريد تقسيم سوريا الى دويلات".