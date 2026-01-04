هل سيحل لغز قضية قتل عمرها 30 عاما؟ جهات في الشرطة الإسرائيلية وقعت على شراكة سرية

حظر النشر والقضية التي استمرت ثلاثة عقود: بقيت القضية عالقة في إسرائيل لفترة طويلة، ووفقًا لبيان الشرطة، يجري التحقيق فيها كقضية قتل، وتتولى التحقيق فيها وحدة "ياحابال" في لاهاف 433. وتشارك جميع أجهزة إنفاذ القانون والأمن في إسرائيل في القضية، بما في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك).

في إطار القضية فُرض أمر حظر نشر شامل، وفرض الأمر جاء في أعقاب معلومات جديدة تم تلقيها مؤخراً - عناصر في الشرطة تم توقيعهم على شراكة سرية.

مجرد فرض الأمر على قضية بدأت قبل حوالي ثلاثين عامًا قد يشير إلى اختراق قد يؤدي إلى فك ألغازها.