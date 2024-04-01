المرصد السوري: "مقتل ستة أشخاص في هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق"

أكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، وقال وكالة رويترز نقلا عن موقع SNN الإيراني"إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق"، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن"هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص"

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وأفاد المرصد السوري عن "استهداف شخصيات إيرانية في القصف على منطقة المزة بدمشق"

وفي السياق تحدثت بعض المصادر المطلعة على أن" قصف جوي استهدف موقعا قريبا من السفارة الإيرانية في دمشق"

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد قالت، أمس الأحد، إن "مدنيين اثنين أصيبا في هجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان على مواقع في محيط دمشق".