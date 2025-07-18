المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة النائبة العامة لن تدخل حيز التنفيذ فورًا

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قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أي قرار بإقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارة لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، بل سيخضع لمراجعة قضائية مسبقة. ورفض القاضي نوعام سولبرغ طلبًا بإصدار أمر قضائي يمنع الحكومة من مناقشة الإقالة، مؤكدًا أن "الوقت المناسب للمراجعة القضائية سيكون بعد صدور قرار نهائي من الحكومة".

يأتي هذا القرار بعد أن أوصت اللجنة الوزارية، أمس الخميس، بإنهاء ولاية بهاراف ميعارة، مشيرةً إلى "خلافات عميقة ومستمرة تعيق التعاون الفعال مع الحكومة". مع ذلك، أكد القاضي سولبرغ أنه "في حال اعتماد مثل هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء القادم، فلن يُنفذ فورًا، وذلك لإتاحة الفرصة لباغاتس لدراسة الأمر بدقة".

وأمرت المحكمة العليا بتقديم ردها على الالتماس بحلول الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 20 يوليو/تموز الجاري. وقد أثارت القضية، التي تضع الحكومة في مواجهة النائب العام، نقاشًا حادًا حول استقلال القضاء في إسرائيل، حيث تعرضت بهاراف ميارا لانتقادات بسبب مواقفها، التي تتعارض أحيانًا مع سياسات الائتلاف الحاكم.