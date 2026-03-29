ما كان من المفترض أن يكون حلاً مناسباً للإسرائيليين المتجهين إلى عيد الفصح تحوّل في الأيام الأخيرة إلى كابوس لوجستي مكلف ومعقد. فقد أصبحت المعابر الحدودية البرية إلى الدول المجاورة، والتي كان من المفترض أن تكون بمثابة طريق مختصر إلى الوجهات الخارجية، بؤرةً للإلغاءات والتأخيرات والنفقات غير المتوقعة.

في العقبة، اكتشف عشرات الإسرائيليين الذين وصلوا إلى مطار المدينة للسفر إلى وجهات بعيدة أن بعض الرحلات لم تقلع على الإطلاق. السبب: قرار مفاجئ من السلطات في الأردن بعدم السماح بتشغيل رحلات طويلة المدى بواسطة طائرات شركات أوروبية – خطوة أثرت مباشرة على جدول رحلات شركة "أركيع".

المسافرون الذين بدأوا طريقهم إلى العقبة بالفعل خلال الليل، تم إبلاغهم عن إلغاء الرحلات فقط بعد أن وصلوا إلى المنطقة. تم جدولة بعضهم على رحلات بديلة، لكن آخرين اضطروا للعودة أدراجهم بعد رحلة طويلة ومرهقة.

بالمقابل، معبر الحدود في طابا يطرح تحدياً مختلفاً: ليست الإلغاءات - بل التكاليف. رسوم العبور إلى سيناء ارتفعت بشكل حاد، من 14 دولاراً في السابق إلى 120 دولاراً حالياً. يبدو أن هذا الارتفاع الحاد جاء على خلفية الطلب المرتفع من قبل الإسرائيليين الراغبين بقضاء عطلة العيد في شبه الجزيرة.

بين الفوضى في العقبة والارتفاع الاستثنائي في الأسعار في طابا، الحدود بقيت مفتوحة بالفعل، لكن الطريق إلى عطلة عيد الفصح أصبحت معقدة، مكلفة وغير متوقعة لآلاف الإسرائيليين.