"تدخل واضح في شؤون لبنان": رئيس حكومة لبنان ميقاتي يهاجم إيران

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر قاليباف، اليوم (الجمعة)، في مقابلة خاصة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "طهران ستكون مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 الذي ينص على أنه لا يمكن إلا للجيش اللبناني أن يتمركز في جنوب البلاد".

وأجريت المقابلة خلال زيارة قاليباف إلى جنيف، كجزء من منتدى رؤساء البرلمانات التابع للأمم المتحدة. "منذ 76 عامًا، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات في لبنان، ولكن أيضًا في مخيمات في غزة. لديهم نفس الهوية، ونفس التاريخ، ويعتنقون نفس الإسلام"، وأوضح أن "اللبنانيين – عناصر حزب الله - يتعاطفون مع الفلسطينيين في لبنان، الذين يتعاطفون مع أقاربهم في غزة". لكنه امتنع عن الإشارة إلى أن حزب الله لم يحترم البند الذي يقضي بانسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الانتقالية في لبنان نجيب ميقاتي بيانا عقب هذه التصريحات، هاجم خلاله طهران. "نعرب عن استغرابنا لهذا الموقف الذي يشكل تدخلا واضحا في شؤون لبنان". وأكد: "بينما أبلغنا وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني خلال زيارتهما، أن الوضع في بلد يتعرض الآن لعدوان غير مسبوق من إسرائيل يجب أن يكون مفهوما وأن لبنان يعمل جنبا إلى جنب مع أصدقائه - بما في ذلك فرنسا – للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.

وتابع وأشار إلى أن "دولة لبنان هي التي تدير موضوع المفاوضات حول تطبيق القرار رقم 1701 وعلى الجميع دعم هذه النية، من دون فرض رعاية جديدة، وهو ما نعارضه بصورة وطنية وسيادية".

إضافة مكتب رئيس الحكومة الانتقالية اللبنانية نجيب ميقاتي أن ميقاتي طلب من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب استدعاء االقائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت– وذلك حتى يوضح له بما يتعلق بتصريحات رئيس البرلمان الايراني. وطلب ميقاتي من بو حبيب توضيح موقف لبنان بالخصوص.