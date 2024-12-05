تقرير: إيران تُنعش بنك حزب الله بمليار دولار!

بدأ البنك المركزي التابع لحزب الله "القرض الحسن" عمليات إعادة تأهيله بفضل الأموال التي جاءت إليه من إيران. ونُقل عن مصدر مقرب من حزب الله صباح اليوم (الخميس) في صحيفة "الشرق الأوسط" في إشارة إلى الموضوع قائلاً إن "أموالاً بقيمة مليار دولار تم تحويلها إلى حزب الله من إيران، على الأرجح في اليوم الأول لوقف إطلاق النار".

وبحسب المصدر، فإن نشاط بنك حزب الله لم يتوقف حتى في ذروة موجة الهجمات التي استهدفت فروعه في أنحاء لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، وبحسب قوله فإن المؤسسة ستقوم بتمويل ترميم المنازل التي تضررت كلياً أو جزئياً. وسيتم دفع الإيجار للعائلات التي لا يُسمح لها بالعودة إلى منازلها المدمرة – بمساعدة أموال إيرانية وصلت مؤخراً إلى حزب الله.

وبحسب التقرير، تم بالفعل نشر 114 فريقًا من المهندسين في منطقة البقاع (شرق) لتقييم الأضرار في أعقاب الهجمات الضخمة. كما نقل التقرير عن مصدر قانوني لبناني قوله إن "نشاط مؤسسة القرض الحسن مخالف للقانون في البلاد، لأن هذه المؤسسة لا تملك ترخيصا ولا تعمل تحت إشراف مصرف لبنان المركزي".

وبعد بدء عملية الهجوم على المصرف، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد الأهداف الرئيسية التي تم قصفها كان مستودع أموال وذهب تحت الأرض، ويقع تحت مبنى سكني في بيروت، لتمويل حزب الله خلال الحرب، وترميم قوته بعدها.