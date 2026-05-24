كشفت السلطات الإسرائيلية عن بنية تحتية كبيرة لشبكة مهرّبي أسلحة ومخدرات من حدود مصر والأردن في عملية مشتركة لجهاز الشاباك ووحدة مكافحة الجريمة في جنوب الشرطة. تم اعتقال ستة مواطنين إسرائيليين من سكان النقب بشبهة التورط، وُقدمت لوائح اتهام ضدهم.

أظهرت تحقيقات المشتبه بهم في الشاباك وفي وحدة اليمار جنوب إسرائيل أن أعضاء الخلية تورطوا خلال السنوات 2024 حتى 2026 في عشرات عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات باستخدام طائرات بدون طيار ومركبات، حيث تم تهريب عشرات المسدسات، وعشرات أسلحة M16، وثلاثة رشاشات، وآلاف الطلقات من أنواع مختلفة، وكميات كبيرة من المخدرات الخطيرة من نوع الحشيش إلى داخل أراضي دولة إسرائيل. تم إحباط بعض عمليات التهريب على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

كما تبين من التحقيق أن المتهمين اشتروا، امتلكوا وتاجروا بعشرات قطع الأسلحة ووسائل القتال، كجزء من تورطهم في شبكة التهريب. في ختام التحقيق معهم، قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام خطيرة ضدهم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.