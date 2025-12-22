قصف واشتباكات تهز حلب: قتيلة مدنية وتهدئة حذِرة بين قسد وفصائل دمشق

شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تصعيدًا عسكريًا عنيفًا خلال الساعات الماضية، أسفر عن مقتل سيدة متأثرة بجراحها وإصابة عدد من المدنيين، بينهم طفلة وعنصران من الدفاع المدني، جراء القصف المتبادل والاشتباكات المستمرة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استخدمت أطراف النزاع المدفعية الثقيلة والدبابات وقذائف الهاون، ما أدى إلى حالة هلع واسعة في صفوف المدنيين، ترافقت مع حالات نزوح من أحياء الخالدية والهلك وبستان الباشا باتجاه مناطق أكثر أمانًا، إضافة إلى إغلاق طرق حيوية داخل المدينة.

في موازاة ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها أصدرت توجيهات لقواتها بـإيقاف الرد على هجمات فصائل تابعة لحكومة دمشق، استجابة لاتصالات التهدئة، نافية بشكل قاطع استهدافها الأحياء السكنية في حلب.

وأكدت قسد أن قواتها سلّمت نقاطها لقوى الأمن الداخلي “الأساييش” بموجب اتفاق سابق، واتهمت فصائل تابعة لحكومة دمشق بالوقوف وراء القصف الذي طال الأحياء السكنية، معتبرة أن ما جرى يشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين واستقرار المنطقة.

من جهتها، أعلنت قيادة أركان الجيش التابع للحكومة المؤقتة إصدار أوامر بوقف استهداف مصادر نيران قسد، والعمل على حصر الاشتباكات بعيدًا عن المناطق المأهولة.

ولا تزال حالة الاستنفار الأمني مستمرة في المدينة، وسط مخاوف من تجدد التصعيد في حال فشل جهود التهدئة.