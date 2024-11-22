الخارجية العراقية: "هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل، واتخذنا خطوات داخلية وخارجية بهذا الشأن"

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إن"الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل" مشيرا إلى أن "الحكومة وجهت القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية" وتابع "هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد على أن "الحكومة العراقية لا تريد الحرب وأن سياستها إبعادها عن البلاد" واضاف"وجود اتصالات مستمرة مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق".