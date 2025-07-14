أولمرت يثير ضجة جديدة: "مدينة إنسانية في غزة - معسكر اعتقال" و"إجبار الفلسطينيين على دخولها قد يشكل تطهيرا عرقيا"

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"المدينة الإنسانية" التي يسعى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لإقامتها في رفح، ستكون معسكر اعتقال، وإجبار الفلسطينيين على دخولها قد يشكل تطهيرًا عرقيًا". هذا ما قاله رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت في مقابلة نُشرت الليلة (الإثنين) في صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف أولمرت أن "إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وأن إنشاء مثل هذا المخيم سيُشكل تصعيدًا إضافيًا". وقال إنه بمجرد دخولهم إلى هناك، "لن يتمكن الفلسطينيون من المغادرة إلا إلى وجهات خارج البلاد". ومع ذلك، أكد أنه لا يعتقد أن الحملة الإسرائيلية الحالية تُشكل تطهيرًا عرقيًا، لأن إجلاء المدنيين لحمايتهم قانوني بموجب القانون الدولي، وأضاف أن الفلسطينيين عادوا إلى المناطق التي انتهى فيها القتال.

كما زعم أولمرت أنه في ضوء أشهر من التحريض العنيف من قبل الوزراء، الذين تحدثوا علنًا عن "تطهير" غزة ومبادرات إنشاء مستوطنات على أراضيها، لا ينبغي أن تُنسب أي مصداقية إلى ادعاء الحكومة بأن الهدف هو حماية الفلسطينيين: "عند بناء مخيم يهدف إلى "تطهير" أكثر من نصف قطاع غزة، فإن الفهم الحتمي لهذه الاستراتيجية ليس إنقاذهم، بل طردهم والدفع الى طردهم. ليس لدي تفسير آخر". وحسب قوله، لا يمكن فهم هذه الخطوة إلا على أنها جريمة حرب. "إذا تم ترحيل الفلسطينيين إلى "المدينة الإنسانية"، فهذا جزء من التطهير العرقي. لم يحدث ذلك بعد، لكن هذا سيكون التفسير الحتمي لإنشاء مخيم لمئات الآلاف".

كما تتذكرون، أمر كاتس الجيش الإسرائيلي بإعداد خطط لإنشاء "مدينة إنسانية" في جنوب قطاع غزة، والتي ستستوعب في البداية 600 ألف شخص، ثم جميع السكان الفلسطينيين. تحظى الخطة بدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويُعدّ رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة المحددة عثرة في محادثات وقف إطلاق النار، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كما هاجم أولمرت "الوزراء المتطرفين في الحكومة الذين يدعمون العنف في غزة والضفة الغربية، حيث يوافقون على توسيع المستوطنات ويسيطرون على قوات إنفاذ القانون لتوسيع حدود إسرائيل". ووصفهم بأنهم "يشكلون تهديدًا أكبر لأمن إسرائيل من أي عدو خارجي". وحسب قوله، "هؤلاء أعداء في الداخل".

قال إن المعاناة الشديدة في غزة و"فظائع المستوطنين" في الضفة الغربية تُؤجج غضبًا متزايدًا تجاه إسرائيل، لا يُمكن عزوه فقط إلى معاداة السامية. وأضاف: "في الولايات المتحدة، يتزايد خطاب الكراهية تجاه إسرائيل. نميل إلى القول: "إنهم معادون للسامية". لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد. فكثير منهم معادون لإسرائيل بسبب ما يشاهدونه على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي".