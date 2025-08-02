إسرائيل: مظاهرات لعائلات الرهائن للمطالبة بصفقة شاملة،"الضغط الشعبي وحده كفيل بإعادة الرهائن"

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تظاهر أكثر من 60 ألف شخص في مسيرة الرهائن في ميدان الرهائن في تل أبيب، مساء اليوم السبت، وعشرات الآلاف في مسيرات أخرى في جميع أنحاء البلاد. وقالت هيئة عائلات الرهائن في بيان إنّ "الأهوال التي يعيشها الرهائن، كما شهدنا جميعاً، دفعت جماهير المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج لدعم عائلاتهم". وأكدت على أن"الشعب له كلمته مراراً وتكراراً - إنهم يريدون عودة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب". واضافت "الضغط الشعبي وحده كفيل بإعادة الرهائن".

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير في بيان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، من أن "المعركة في غزة ستستمر بلا هوادة ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة".وتابع"سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة"، وأضاف"الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا"، معتبرا أن "الانتصارات التي تحققت تمنح قواته مرونة في العمليات".

وفي السياق أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي التقى عائلات الرهائن في تل أبيب، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده لا تريد توسيع الحرب في غزة بل تود وضع حد لها. وشدد على أهمية إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين.