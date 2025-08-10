سوريا على وقع تصاعد عدم الاستقرار: اشتباكات محلية وصراعات نفوذ إقليمي

قد يعجبك أيضًا -

في الجنوبِ السوريِّ، وتحديدًا في محافظةِ السويداءِ، لا يزالُ الوضعُ متوتّرًا بعدَ هدنةٍ هشّةٍ واشتباكاتٍ بينَ فصائلَ محلّيّةٍ وقوّاتٍ تابعةٍ للحكومةِ السوريّةِ، وسقوطِ آلافِ ضحايا، ووقوعِ انتهاكاتٍ بحقِّ مدنيّينَ.

هذهِ التطوّراتُ تأتي في ظلِّ احتقانٍ اجتماعيٍّ واقتصاديٍّ متزايدٍ، وتراجعِ الثقةِ بينَ السكّانِ والسّلطاتِ المركزيّةِ.

أمّا في الشمالِ، فتستمرُّ التوتّراتُ بينَ قوّاتِ سوريّا الديمقراطيّةِ المدعومةِ من التحالفِ الدوليِّ… وتركيا والفصائلِ المواليةِ لها، بينما تُواصلُ روسيا ترسيخَ وجودِها العسكريِّ، وتُكثّفُ إسرائيلُ ضرباتِها الجويّةَ على أهدافٍ تقولُ إنّها مرتبطةٌ بإيرانَ.

وفي شرقِ الفراتِ، عُقدَ مؤتمرٌ موسّعٌ بمشاركةِ ممثّلينَ عن مكوّناتِ الشعبِ السوريِّ، ناقشَ رؤيةً سياسيّةً تقومُ على صيغةِ اللامركزيّةِ الإداريّةِ كإطارٍ لإدارةِ المناطق.

المُفاجئُ أنَّ حكومةَ دمشقَ، رغمَ رفضِها للمؤتمرِ، إلّا أنّها أبدتْ قَبولًا مبدئيًّا بهذا الطرحِ، في خطوةٍ يراها مراقبونَ مؤشرًا على إمكانيّةِ الانفتاحِ على ترتيباتٍ جديدةٍ لتقاسمِ السلطةِ محلّيًّا، وإنْ كانتِ العقباتُ السياسيّةُ والأمنيّةُ لا تزالُ كبيرةً.

المشهدُ السوريُّ، الذي يتداخلُ فيهِ الصراعُ الداخليُّ معَ حساباتِ القوى الإقليميّةِ والدوليّةِ، يبدو بعيدًا عن أيِّ تسويةٍ وشيكةٍ.

وبينما تتواصلُ الاشتباكاتُ وتتباينُ المبادراتُ، يبقى المواطنُ السوريُّ الخاسرَ الأكبرَ، يُواجهُ أزماتٍ معيشيّةً متفاقمةً، وانعدامَ أفقٍ واضحٍ لمستقبلِ البلاد.