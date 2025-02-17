"موسكو على وشك الاتفاق مع حكومة الشرع!!": كيف سيكون الدور الروسي الجديد في سوريا؟

من المرجح أن تحافظ روسيا على وجود عسكري مخفض في سوريا، وتحقيق هدف رئيسي للرئيس فلاديمير بوتين بعد سقوط نظام الأسد الذي يدعمه، جاء ذلك وفقا لما نقلته بلومبرغ وفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علناً، إن موسكو تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بالطاقم والمعدات في البلاد.

وقال أحد الأشخاص إن روسيا تأمل في الاحتفاظ بنفس القواعد البحرية والجوية التي استخدمتها في سوريا حتى قاد الرئيس الحالي أحمد الشرع هجوماً للمعارضة أطاح ببشار الأسد العام الماضي.

ليس هناك ما يضمن أن المحادثات الحالية ستؤدي إلى اتفاق، لكن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس السوري وبوتين - - يوم الأربعاء تظهر أن الزخم يتزايد. ومن شأن الاتفاق النهائي أن تشير الى ثاني انتصار كبير لروسيا في السياسة الخارجية هذا الشهر فقط بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستبدأ محادثات سلام مع موسكو حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن موسكو يمكن أن تساعد في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في شرق سوريا. وقال أحد المصادر إن الوجود الروسي المستمر يمكن أن يساعد القادة السوريين أيضًا على موازنة النفوذ التركي المتزايد.