معلومات عن سيرة أيمن أصفري أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة السورية

من المرجح أن يشكل أيمن أصفري الحكومة السورية الجديدة، وفقا لمصادر لقناة "العربية"، ويأتي هذا التقرير في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

