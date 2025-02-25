معلومات عن سيرة أيمن أصفري أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة السورية

من المرجح أن يشكل أيمن أصفري الحكومة السورية الجديدة، وفقا لمصادر لقناة "العربية"، ويأتي هذا التقرير في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

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ويشار إلى أن أصفري من مواليد محافظة إدلب عام 1958، وهو الابن الأكبر لأديب أصفري من مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان أحد أعضاء المجلس الوطني بعد انقلاب آذار/ مارس 1963، وحصل على بكالوريوس بالهندسة من جامعة فيلانوفا الأمريكية، كما درس في كلية وارتون للأعمال.

أيمن أصفري هو رجل أعمال سوري بريطاني، وهو المالك والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بتروفاك"، ومستشار أول في "معهد تشاتام هاوس"، كما أنه شريك مؤسس وعضو مجلس أمناء "مؤسسة الأصفري"، وعضو مجلس أمناء "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي".