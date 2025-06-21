مصدر مطلع لـ i24NEWS: وفد من حماس يصل مصر لبحث صفقة الرهائن

قد يعجبك أيضًا -

وصل وفد من حماس إلى مصر، مساء اليوم السبت، لإجراء محادثات حول صفقات الرهائن، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS. حاليًا، هناك ثلاث قضايا على جدول الأعمال. أولًا، إطلاق سراح الرهائن أنفسهم، حيث من المقرر إطلاق سراح ثمانية رهينة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفقًا للاتفاقيات الحالية. قضية أخرى هي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. القضية الثالثة هي مسألة ما سيحدث في نهاية وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

هل ستتمكن إسرائيل من العودة إلى الحرب أم ستواصل المناقشات بشأن صفقة أخرى. النقطة المثيرة للاهتمام هي أن حماس تناقش هذه القضية بينما تخوض إسرائيل حربًا مع إيران، وهي حرب لا تزال نتائجها غير واضحة.