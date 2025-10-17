"على غرار اتفاق قطر": هل تنجح السعودية بإبرام اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة؟

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع المملكة العربية السعودية بهدف بلورة اتفاقية دفاع جديدة بين البلدين، ستكون مشابهة في طبيعتها لتلك التي وُقعت مع قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وبحسب التقرير، ستتعهد واشنطن بموجب الاتفاق باعتبار أي هجوم يُنفذ داخل الأراضي السعودية تهديدًا لأمن وسلامة الولايات المتحدة نفسها. وتأمل الرياض في توقيع الاتفاق خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

وأوضح مصدر مطّلع أن الاتفاق المنتظر سيعزز التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن المباحثات لا تزال جارية على أمل التوقيع خلال زيارة بن سلمان، لكن التفاصيل لم تُحسم بعد.

ويرى مراقبون أن التفاهمات بين الرياض وواشنطن ستعزز المكانة الإقليمية للسعودية وتدعم موقفها في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وكانت المملكة قد وقّعت مؤخرًا اتفاقية دفاع متبادل مع باكستان التي تمتلك سلاحًا نوويًا، في خطوة تُعتبر تعزيزًا لما يُوصف بـ"الجبهة السنية" في مواجهة إيران.