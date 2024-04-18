الولايات المتحدة وبريطانيا تعلنان فرض عقوبات على البرنامج النووي الايراني

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا المساء (الخميس) عن فرض عقوبات إضافية على إيران. بين أمور أخرى، فرضت بريطانيا عقوبات على التنظيمات العسكرية الإيرانية، الوحدات والهيئات المتورطة في الصناعات الكيميائية والصواريخ الباليستية الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والرقابة على الأصول الأجنبية، عقوبات على 16 فردا وجسمين في إيران ينتجون محركات للصواريخ التي استُخدمت في الهجوم على اسرائيل في 13 نيسان/أبريل. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على خمس شركات مشاركة في إنتاج الفولاذ، وثلاثة شركات فرعية للشركة الايرانية المصنعة اللسيارات بهمان جروب - التي تم اتهمت بدعم م الجيش الإيراني ومجموعات أخرى تم فرض عقوبات عليها.

قال الرئيس جو بايدن في بيان أنه أوعز لوزارة الخزانة الأمريكية "بمواصلة فرض العقوبات التي تقوض بشكل أكبر صناعات إيران العسكرية".

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس شكر بايدن وكتب: "أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه القوي بأمن إسرائيل وعلى إعلانه أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على القادة والهيئات المرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الايرانية وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني ، بعد الهجوم الهمجي الذي شنته على إسرائيل. أعلن الرئيس أنه يتوقع من جميع شركائه في الجي 7 أن يتخذوا خطوة مماثلة".

وأضاف "هذه فرصتنا لإنشاء جبهة عالمية وتحالف إقليمي ضد إيران، معًا مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية المعتدلة لإيقاف رأس الأفعى الذي يهدد الاستقرار العالمي. يجب أن نتوقف عن إيران الآن قبل فوات الأوان"