خاص لقناة i24NEWS:"عروض لشركات خاصة في الضفة الغربية لتحلية مياه الشرب في غزة بتمويل أمريكي ألماني"

قالت مصادر خاصة لمحرر الشؤون السياسة أدهم حبيب الله لقناة i24NEWS نقلا عن مصدر رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية إنه "خلال الأسابيع الأخيرة استدرجت عروضا ومناقصات لشركات فلسطينية خاصة بتمويل أمريكي وألماني للبدء بتحلية مياه الشرب في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب"، مشيرا إلى أن "الشركات الخاصة ستقوم باحضار أجهزة خاصة من ألمانيا لتحلية المياه من البحر".

وأكد المصدر على أنه"طلب من شركتين خاصتين فلسطينيتين في الضفة الغربية تقديم دراسة بشأن تحلية المياه من البحر والحديث عن ما يقارب مئة وحدة وتخرج ما يقارب 15 كوبا من المياه لمناطق في قطاع غزة".

كما كشف المصدر عن "السماح لشركة الكهرباء في غزة وهي شركة محلية البدء بتصليح خط الكهرباء في محور نيتساريم والذي يفصل شمال عن جنوب قطاع غزة". وقال المصدر ذاته إن "هذه الخطوات جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة الى المنطقة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومحاولة التأثير على قرار محكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين من خلال إدخال المساعدات إلى القطاع وإعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والمياه".

وكانت قناة i24NEWS قد كشفت في وقت سابق عن "قرار الحيش الإسرائيلي المباشرة في إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في غزه بعد أن دمرها الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب"