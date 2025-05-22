"احتشاد مئات المقاتلين الأجانب بقرية ’الشراشير’ لشن هجوم جديد على ’حميميم’ ..ملصقات على كنائس في طرطوس تطالب بالجزية "

شنت فصائل موالية للنظام السوري هجوم جديد على مطار حميميم وقامت بقصفه، بما بنذر بمواجهة مرتقبة بين حكومة أحمد الشرع والروس، خصوصا أن المجموعات التي نفذت الهجوم تنضوي تحت إطار وزارة الدفاع الروسية وجميعها فصائل أجنبية، كما تحدثت تقارير الى توترات بمناطق أخرى في سوريا بينها تعليق ملصقات على الكنائس المارونية في طرطوس ومطالبتها دفع الجزية.

من جانبه أشار الصحافي من الجولان عطا فرحات خلال مشاركته في النشرة التي قدمتها داليا عبد الغني إلى "استمرار تدفق وحشد المئات من المقاتلين الأجانب في قرية الشراشير التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن مطار حميميم ، وذلك بعد مواجهات عنيفة وهجوم مسيرات على مطار حميميم ، والذي تصدت له الدفاعات الجوية داخل المطار، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من الجنود الروس ، إضافة الى ثلاثة مقاتلين أجانب ، على ما يبدو كانوا من جنسية تركستانية".

وأضاف عطا :"منذ فترة يوجد حشد لقوات المقاتلين الأجانب في الساحل السوري ، ولم يتم معرفة سبب ذلك، الا أن الهجوم على حميميم كان أول خطوة قاموا بها ، خصوصا بعد أن تحدث وزير الخارجية الروسي لافروف وقال إنه يوجد قلق كبير في الشرق الأوسط ، وعلى الأخص في سوريا، بسبب الجماعات المسلحة الأجنبية، وهو ما أكده مندوب روسيا في الأمم المتحدة، على ما يبدو هذه الفصائل اعتبرت هذه التصريحات تهديدات، وبدأت بمهاجمة روسيا على الأراضي السورية، وهذه المجموعة تنضوي في إطار وزارة الدفاع السورية".

وأشار فرحات الى أحداث أمنية أخرى وتوترات وقال إنه "رغم رفع العقوبات عن سوريا ووعود حكومة الشرع باستقرار داخلي في سوريا، وقع قصف على الريف الغربي في السويداء بسلاح ثقيل، ومثل هذا السلاح تمتلكه فقط الدولة، وبلغ مداه ما يزيد عن خمسة كيلومترات، إضافة الى حملة تفتيش للمنازل في صحنايا بحثا عن سلاح" وأشار فرحات إلى أن "الأمن العام كان سلم شخصا بعد عشرة أيام من اعتقاله، قتل جراء التعذيب وكان وجهه مشوه" إضافة لذلك :"علقت ملصقات في طرطوس على الكنائس المارونية يدعونها الى دفع الجزية أو اعتناق الإسلام".