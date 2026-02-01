انتفاضة إلكترونية ضد صانع المحتوى عمر كوشا بعد إساءته للنبي

أثار صانع المحتوى عمر كوشا، المقيم في كندا، غضبًا واسعًا في مصر بعد نشره مقاطع فيديو تضمنت أغاني مسيئة للنبي محمد والأديان الأخرى، مستخدمًا أناشيد دينية معروفة وتغيير كلماتها.

المحتوى حقق نسب مشاهدة عالية على “تيك توك” و”يوتيوب”، ما دفع نشطاء ومستخدمين إلى المطالبة بمحاسبته قانونيًا وحذف المقاطع. وأكد المحامي المصري خالد المصري أن أسرة كوشا تبرأت من أفعاله، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية والمجتمعية كاملة.

ورد كوشا على الانتقادات بمقطع مصور، معلنًا استعداده لحذف الفيديوهات مقابل شروط تتعلق بإلغاء قانون ازدراء الأديان والإفراج عن محتجزين بسبب معتقداتهم، ما أثار مزيدًا من الغضب الشعبي.

منصات التواصل قامت بحذف المقاطع المثيرة للجدل بعد حملة إلكترونية واسعة شارك فيها آلاف المستخدمين من مصر والدول العربية.