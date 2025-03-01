تقرير: إسرائيل تفضل الاحتفاظ بقواعد روسية في سوريا لمواجهة تركيا

أبلغت إسرائيل واشنطن بتفضيلها الاستراتيجي للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا لمواجهة النفوذ التركي المتزايد على سوريا، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن "مصادر مطلعة على الجهود".

ووفقًا للتقرير، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكام "الإسلاميين الجدد" المدعومين من أنقرة في سوريا يشكلون تهديدًا لحدود إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن "القدس نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأمريكيين في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن وإسرائيل، مع ممثلين عن الكونغرس الأمريكي"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أمريكية وشخص آخر مطلع على الاتصالات.

كان كبار المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صريحين بشأن عدم ثقتهم في هيئة تحرير الشام، "الفصيل الإسلامي" الذي قاد الحملة التي أطاحت ببشار الأسد والتي نشأت من مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وقال نتنياهو، الأحد المنصرم، إن "إسرائيل لن تتسامح مع وجود الجهاديين في جنوب سوريا، وطالب بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح".