مأساة ملعب مجدل شمس.. أطفال قتلوا وأسئلة معلقة بين حزب الله وإسرائيل

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في مساءٍ صيفيٍّ من يوليو/تموز العامِ الفائت، تغيّر كلُّ شيءٍ في مَجدَل شَمس...صاروخٌ سقطَ على ملعبٍ لِكُرةِ القدم… وقَتَلَ اثني عَشَرَ طفلًا، كانوا يركضون ويضحكون…فجأةً، سادَ الصمتُ، وصارَ المكانُ رمادًا ودموعًا.

اتّهَمتْ إسرائيلُ حزبَ اللهِ بتنفيذِ الهجوم، بصاروخٍ من طراز فَلَق 1، أُطلِقَ من جنوبِ لبنان. الولاياتُ المتحدة أيّدتْ هذهِ الرواية، ووَصَفَتِ الهجومَ بأنّهُ عملٌ إرهابيٌّ مُروّع، داعيةً إلى عدمِ التصعيد. أمّا حزبُ اللهِ، فنفى تمامًا مسؤوليّتَهُ عن أيِّ قصفٍ على مدنيّينَ في الجولان.

في اليومِ التالي، خرجَ الآلافُ في مَجدَل شَمس في جنازةٍ جماعية...أطفالٌ لم تكنْ تعرفُ السياسةَ، ولم تَنتمِ لأيِّ طرف...

داخلَ البلدة، تداخلَ الحزنُ معَ الغضب، والانقسامُ القديمُ حولَ الهويةِ صارَ أكثرَ تعقيدًا.

هل نَحزنُ كإسرائيليين؟ أم نغضبُ كسوريين؟ أم نَبكي فقط كأهالٍ فقدوا أبناءَهم؟ يتساءلُ أحدُ أبناءِ الجولان...

نادر حلبي – معلّمُ لغةٍ عربية وصحافي يعلق:"الناسُ في الجولانِ سوريون، لكنَّ الجيلَ الجديدَ لم يُربَّ في سوريا... فَهُويتُهُم ضاعت. أمّا الجيلُ الأكبر، فلا يزالُ يشعرُ بسُورِيّتِه... لكنَّ ما حدثَ في السويداء، جعلَنا نتساءل: الجمهوريةُ التي تعلّمنا أن نُحبَّها، هل باتتْ تقتلُ أبناءَ طائفتها؟"

تصاعدتِ الدعواتُ الدوليةُ للتحقيق، ومارسَ دبلوماسيونَ أوروبيونَ ضغوطًا لوقفِ التصعيد.لكنْ على الأرض، لم تُجِبْ صواريخُ الرّدعِ على سؤالِ الأمهات:"لماذا قُتِلوا؟ ومن سيُعيدُهُم؟"