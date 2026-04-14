رئيس وزراء إسبانيا يهاجم إسرائيل ويتهمها بانتهاك القانون الدولي بشكل منهجي

هاجم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مجددًا، متهمًا إياها بأنها “الدولة الوحيدة التي تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي”، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء زيارة رسمية إلى الصين.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين: “لا ينبغي أن يُمسّ أحد بسبب التزامنا بالنظام العالمي والقانون الدولي”، مضيفًا أن احترام هذه المبادئ ضروري لحماية الاستقرار الدولي.

ويُعد سانشيز من أبرز القادة الأوروبيين المنتقدين لسياسات الحكومة الإسرائيلية، حيث صعّد من لهجته منذ بداية الحرب الأخيرة مع إيران، وكرر اتهاماته بشأن الانتهاكات للقانون الدولي.

وأشار في تصريحاته إلى أن “القانون الدولي يُنتهك بشكل منهجي من قبل دولة واحدة هي حكومة إسرائيل”، مؤكدًا ضرورة العودة إلى القواعد الأساسية للنظام الدولي في ظل ما وصفه بمرحلة اضطراب عالمي متزايد.

في المقابل، شهدت العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل توترًا متزايدًا، خاصة بعد استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية للممثلة الدبلوماسية الإسبانية في تل أبيب، على خلفية احتجاجات أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اعتبرت بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن الحكومة الإسبانية “تحريضًا”، في حين تؤكد مدريد تمسكها بحرية التعبير ورفضها لما تصفه بانتهاكات القانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، وتباين واضح في المواقف السياسية تجاه الملفات الإقليمية الراهنة.

