غضب في وادي عارة بعد قرار تحويل أراضي اللجون المهجرة إلى منتزه وطني
قرار مجلس مجيدو بإقامة منتزه وطني على أراضي قرية اللجون المهجرة يثير غضبا في مدينة أم الفحم، والذين يخططون بإقامة خطوات احتجاجية على القرار.
سعيد محاجنةمراسل قناة i24NEWS باللغة العربية
دقيقة 1
دقيقة 1
قد يعجبك أيضًا -
أثار مخطط جديد للمجلس المحلي مجيدو جنوب شرقي حيفا شمال إسرائيل إقامة منتزه وطني على أنقاض قرية اللجون المهجرة غضب أهالي القرية الذين يعيشون حاليا في مدينة أم الفحم، والذين اعتبروا القرار خطوة في مسلسل مصادرة الأرض وطمس الهوية، مراسلنا سعيد محاجنة أعد تقريرا خاصا عن الموضوع يمكنكم مشاهدته أعلاه.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق