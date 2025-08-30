غضب في وادي عارة بعد قرار تحويل أراضي اللجون المهجرة إلى منتزه وطني

قد يعجبك أيضًا -

أثار مخطط جديد للمجلس المحلي مجيدو جنوب شرقي حيفا شمال إسرائيل إقامة منتزه وطني على أنقاض قرية اللجون المهجرة غضب أهالي القرية الذين يعيشون حاليا في مدينة أم الفحم، والذين اعتبروا القرار خطوة في مسلسل مصادرة الأرض وطمس الهوية، مراسلنا سعيد محاجنة أعد تقريرا خاصا عن الموضوع يمكنكم مشاهدته أعلاه.