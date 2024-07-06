مسعود بيزشكيان: "اليوم نبدأ فصلا جديدا لتحقيق مطالب الإيرانيين المشروعة"

في أول خطاب له عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان، مساء اليوم السبت،بأن يجعل من إيران "بلداً مزدهراً"، وأضاف: "أرجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات". وأشار إلى أنه "يجب أن نفتح عهداً جديداً لنبني هذا الوطن من جديد".

وأكد الرئيس التاسع لإيران المنتخب حديثا عل أن "أمامنا مجموعة من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق حياة أفضل"، لافتاً إلى أن "شعب إيران اتخذ خطوة كبيرة عبر مشاركته في الانتخابات الرئاسية".، مضيفاً: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً لتحقيق مطالبكم المشروعة".