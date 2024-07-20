الاتحاد الأوروبي متفائلا بشأن حل الدولتين على الرغم من معارضة نتنياهو وبعض الوزراء في حكومته اليمينية

أكد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط سفين كوبمانز، على أن "الاتحاد الأوروبي مصمم على المضي قدما في مساعيه لتطبيق حل الدولتين على الرغم من معارضة نتنياهو وبعض الوزراء في حكومته اليمينية، يظهر تصميماً أوروبياً على لعب دور نشط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع "الأولوية اليوم هي للسعي لوضع حد للمعاناة في غزة، مع العمل على تجنب اندلاع "حرب إقليمية ستشمل لبنان خصوصاً، وإعادة إطلاق "عملية السلام"، جاءت تصريحات كوبمانز في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، يصر الدبلوماسي الهولندي على أن "رفض أحد الأطراف للنتيجة التي نعتبرها ضرورية لا ينبغي أن ينهي الجهود المبذولة لإيجاد حل"، وقد دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل مؤخراً إلى "مناقشة قضية غزة وحقوق الإنسان. ووافقت إسرائيل على عقد اجتماع بعد الأول من يوليو/تموز الجاري، عندما تتولى المجر، الداعمة لحكومة نتنياهو، رئاسة الاتحاد الأوروبي. ويشدد كوبمانز على أهمية هذه المناقشات، قائلاً إنها ستتناول "الأشياء التي لا نراها الآن من إسرائيل".

وقال سفين إن"الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وأهم جهة مانحة للفلسطينيين"وأضاف "نحن أهم جار سياسي للطرفين. بالطبع، لسنا الشريك الأكثر أهمية في القضايا الأمنية، لكننا جهة فاعلة مؤثرة ولها صلة مباشرة" بالمنطقة.

وبهذا المعنى، فإن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا خلال شهري أيار/مايو وحزيران /يونيو المنصرمين، يمكن أن "يساهم في وضع حل دبلوماسي لنزاع مستمر منذ عدة عقود".

يقول كوبمانز "هناك حركة طفيفة بشكل عام، وهذا يعني أن عدداً أكبر من الدول الأعضاء تقول إنه ليس من الضروري الانتظار حتى نهاية" عملية سلام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي هذا في وقت حيث يرى كثيرون أن إنشاء دولة فلسطينية أصبح أكثر إلحاحاً منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي أشعلت شرارة الحرب الحالية.