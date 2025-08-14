تقرير: خامنئي مستعد لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

صرحت ثلاثة مصادر إيرانية لرويترز يوم الخميس أن القيادة السياسية الإيرانية ترى في المحادثات مع الولايات المتحدة الخيار الوحيد لمنع المزيد من التصعيد والتهديد الوجودي للبلاد. وأوضحت المصادر أن "المرشد الأعلى علي خامنئي والقيادة الدينية في البلاد توصلا إلى إجماع على استئناف المفاوضات النووية، ويعزيان ذلك إلى أهميته البالغة للحفاظ على الجمهورية الإسلامية".

في غضون ذلك، وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، خطابًا مباشرًا عبر الفيديو إلى الشعب الإيراني، اتهم فيه قيادة البلاد بالتسبب في "حرب الأيام الاثني عشر" وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وقال نتنياهو، مقتبسًا ما قاله الرئيس الإيراني مؤخرًا عن أزمة المياه المتوقعة: "كل شيء ينهار - لا مياه نظيفة للأطفال، وهناك حر شديد، وتضخم، ونقص في الكهرباء".

نشر نتنياهو الفيديو بعد يوم من كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، في خطاب نادر، عن الأزمات العميقة التي تواجهها إيران في الأسابيع الأخيرة، وحتى أنه انتقد قوانين الحجاب الصارمة. وفي تصريح نادر، كشف بازشكيان عن الجفاف الشديد ونقص المياه في البلاد، وانتقد محاولات الحرس الثوري التغطية على الأزمة باستخدام صهاريج المياه.