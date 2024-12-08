نتنياهو على حدود سوريا: "سقوط الحلقة المركزية في محور الشر"

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بجولة في هضبة الجولان، بالقرب من الحدود السورية، وعلق على سقوط الرئيس بشار الأسد: "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط. لن نسمح لأي قوة معادية بتثبيت نفسها على حدودنا."

وتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية استعراضا للتطورات في سوريا، من قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، العميد يائير بلاي، وانضم إلى الجولة وزير الأمن يسرائيل كاتس.

وأضاف نتنياهو أيضًا: “إن نظام الأسد هو حلقة مركزية في محور الشر الإيراني – لقد سقط هذا النظام. وهذه نتيجة مباشرة للضربات التي وجهناها إلى إيران وحزب الله، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد. هذا خلق سلسلة من ردود الفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لكل أولئك الذين يريدون التحرر من نظام القمع والاستبداد هذا".

"وهذا بالطبع يخلق فرصًا جديدة ومهمة جدًا لدولة إسرائيل. ولكنها أيضا لا تخلو من المخاطر. نحن نعمل في المقام الأول على حماية حدودنا".

"في الوقت نفسه، نعمل على سياسة حسن الجوار، نفس حسن الجوار الذي حافظنا عليه عندما أنشأنا مستشفى ميدانيًا هنا يعالج آلاف السوريين الذين أصيبوا وجرحوا في الحرب الأهلية. لقد ولد مئات الأطفال السوريين. هنا في إسرائيل".

وأضاف "ولذلك، فإننا نوجه نفس يد السلام إلى جيراننا الدروز. أولاً، إنهم إخوة لإخوتنا الدروز في دولة إسرائيل. كما أننا نمد يد السلام للأكراد والمسيحيين والمسلمين الذين يريدون العيش بسلام مع إسرائيل. سنراقب التطورات عن كثب".

Kobi Gideon/GPO

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “إن سقوط الأسد يمثل ضربة قوية لمحور الشر الإيراني، الذي وضع لنفسه هدف تدمير دولة إسرائيل. يتم قطع أذرع الأخطبوط واحدة تلو الأخرى. لقد جئنا إلى هنا لنقول بوضوح إننا عازمون على توفير الأمن للبلدات في هضبة الجولان. لقد أصدرنا تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي - رئيس الوزراء وأنا - بموافقة الكابينيت، بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة لضمان حماية جميع البلدات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان - اليهود والدروز - حتى لا تكون مكشوفه أمام تهديدات الجانب الآخر، نحن مصممون على عدم السماح بالعودة إلى الوضع الذي كان سائدا في السادس من أكتوبر، لا في هضبة الجولان ولا في أي مكان آخر".